Analysen zu Entwicklungen im Handel ziehen Ernst Gittenberger und Christoph Teller vom Institut für Handel, Absatz und Marketing (IHaM) der Johannes Kepler Universität Linz. Ihr Fazit: Es gibt keine Gewinner.

Die 2G-Kontrollen im Handel sind eine "Lose-Lose-Situation" zwischen höheren Kosten und "verlorenem" Ausgabenpotential. Zu dieser Meinung kommen der Institutsvorstand Christoph Teller und der Leiter Centre of Retail and Consumer Research des IHaM an der Kepler-Universität in Linz.

"Die 2G-Regelung schließt aktuell rund 1,4 Mio. Konsumentinnen und Konsumenten mit einem wöchentlichen Ausgabenpotential von rund 100 Mio. Euro vom Einkauf im stationären Non-Food-Einzelhandel aus. Und wieder stellt sich die Frage: Wie viel kann davon in Zukunft aufgeholt werden und wie viel wandert weiter in Richtung (internationalen) Online-Handel ab? Klar ist, der ladengebundene Einzelhandel büßt durch die 2G-Kontrollen an Attraktivität ein und verliert weiter Umsätze bei gleichzeitig höheren Kosten", ergänzt Ernst Gittenberger vom IHaM.