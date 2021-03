GDI

Am 9. und 10. September 2021 findet die Internationale Handelstagung des Gottlieb Duttweiler Instituts statt.

An der 71. Internationalen Handelstagung am 9. und 10. September 2021 mit dem Titel "Die neue Nähe: Handel in fragilen Zeiten" beschreibt das Gottlieb Duttweiler Institute die Konsequenzen dieser Entwicklungen für Unternehmen und Menschen.