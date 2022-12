Spar/Werner Krug

Die Bestellungen werden auf Wunsch kontaktlos in den Kofferraum geliefert.

Interspar eröffnet seinen ersten Drive-in am Hypermarktstandort in Fürstenfeld (Steiermark). Damit können Kunden ihre Onlinebestellung am Parkplatz abholen. Dort bringt sie ein Interspar-Mitarbeiter direkt in den Kofferraum.