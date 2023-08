Interspar/PG Studios

(v.l.n.r.) : Jakob Leitner (Spar), Bürgermeister Paul Mahr, Johannes Holzleitner (Interspar), Dieter Erich Schranz (Interspar Bäckereien) und Manfred Wakolbinger (Interspar Bäckerei) beim Spatenstich.

Die Bauarbeiten für die 4.000 m2 große Bäckerei sind gestartet. Nachhaltigkeit und eine Vielzahl unterschiedlicher Sorten sind einige der Schwerpunkte. Für Lehrlinge heißt es: Bitte bewerben.

Semmerl, Mohnflesserl, Kornspitz: Bei diesen Worten läuft Österreicher:innen bereits das Wasser im Mund zusammen. Denn heimische Konsument:innen lieben frisches Brot und Gebäck. Das belegen auch aktuelle Studien, etwa jene der Konsumforschung (GfK), die besagt, dass in Österreich durchschnittlich pro Kopf und Jahr 35 Kilogramm Brot und 13,5 Kilogramm Gebäck konsumiert werden.



Für diese Menge an Backwaren bedarf es auch Platz für die Herstellung. Das war wohl auch einer der Gründe, warum Interspar seine in die Jahre gekommene Bäckerei in Linz, die sämtliche Spar-Märkte in Oberösterreich und Salzburg beliefert, nun modernisiert und vergrößert. Am neuen Standort in Marchtrenk entsteht ab sofort eine 4.000 m² große Bäckerei. Die Inbetriebnahme ist für Herbst 2024 geplant. Der hierzulande einzige flächendeckende Lebensmittelhändler, der über acht eigene regionalen Bäckereien verfügt, investiert über 19 Millionen Euro in das Projekt.

Ab sofort auch für Lehrlinge relevant Der Neubau soll für eine optimalere Planung der verschiedenen Arbeitsprozesse sorgen sowie Synergien, etwa für die Lagerung und Logistik, nützen. Am neuen Bäckerei-Standort werden rund 50 Mitarbeiter:innen beschäftigt. Alle Mitarbeitenden der jetzigen Interspar-Bäckerei in Linz haben das Angebot erhalten, in die Bäckerei "mit zu übersiedeln". Darüber hinaus besteht in der neuen Bäckerei in Marchtrenk für interessierte Jugendliche die Möglichkeit, einen Lehrberuf zu erlernen – das war aus platztechnischen Gründen in Linz bisher nicht möglich. Derzeit werden Mitarbeitende sowie Lehrlinge für die Bäckerei und Konditorei gesucht. Interessierte können sich an Melissa Lüftinger unter Melissa.Lueftinger@interspar.at wenden.