Intersport: Ein Sporthaus in bester Lage

Auf der Mariahilfer Straße eröffnet im Frühling 2021 Europas modernster Intersport-Erlebnis-Store seine Pforten.

, so der Geschäftsführer Roman Winninger. Zur Eröffnung von Intersport Winningers 15. Österreichstandort und fünfter Filiale in Wien wird Mitte März 2021 hochrangige internationale und nationale Sportprominenz erwartet.

Das österreichische Familienunternehmen Intersport Winninger eröffnet auf der Mariahilfer Straße in Wien (Kreuzung Mariahilfer Straße/Stiftgasse) auf über 3.500 Quadratmeter einen neuen Store. Die Schwerpunkte werden dabei auf den Bereichen Bike, Running, Outdoor, Fitness und Ski Alpin liegen. Vor Ort werden Testmöglichkeiten, eine kompetente Fachberatung sowie Premium-Dienstleistungen zur Verfügung stehen. Die Räumlichkeiten gehören der Erste Group Immorent, die die Fläche in den nächsten Monaten umbauen und sanieren."Wir eröffnen das beste Sporthaus in der besten Lage mitten in Wien. Nach einer gewissen Anlaufphase, hoffen wir auf den umsatzstärksten Intersport Shop weltweit"