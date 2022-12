Best Performer - Die Premiere der Best Performer Awards von NielsenIQ und CASH ist am 17. November in Wien über die Bühne gegangen. NielsenIQ und CASH haben diese Auszeichnung ins Leben gerufen, um Marken aus allen Datenwinkeln des Handelspanel-Daten-Universums für ihre erfolgreiche Performance auszuzeichnen. Dabei wurde der attraktive Preis, ein lasergravierter Glaskristallwürfel, in vier Kategorien vergeben.

