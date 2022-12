Jahresrückblick: Das war 2022 für den Handel

Alles andere als ruhig war 2022 für den Handel. Neben gesellschaftlichen und politischen Herausforderungen gab es ein buntes Potpourri aus Firmenübernahmen, Geschäftseröffnungen und personellen Veränderungen.

Russland startet im Februar 2022 einen groß angelegten Angriffskrieg gegen die Ukraine. Das hat nicht nur soziale und politische Folgen, sondern auch wirtschaftliche. Rohstoffverknappung, Teuerungen und eine Energiekrise beschäftigen alle Branchen.



Ausgeliefert wird zukünftig aus acht Rewe-Lagerstandorten, die über ganz Österreich verteilt sind. Z

Ausblick

Der in Kitzbühel ansässige Unternehmer Patrick Landrock plant den Neustart der Handelsmarke Schlecker. Dabei soll es aber kein reiner Drogeriemarkt mehr sein, sondern auch andere Produkte des täglichen Bedarfs will man anbieten. Der ursprünglich für Oktober 2022 in Aussicht gestellte Start wurde zuletzt auf das Jahr 2023 verschoben.Nachdem in den letzten beiden Jahren Corona das vorherrschende Thema war, kommt nun ein neues dazu, das weite Kreise ziehen wird und die Welt erschüttert:Mit 1. Februar 2022 tritt die umstrittene Gesetzesnovellierung für internationale Handelsketten in Ungarn in Kraft. Auch deckelt Regierungschef Orbán die Preise für sechs Grundnahrungsmittel.Der Gründer von dm drogerie markt, Götz W. Werner, verstirbt am 8. Februar im Alter von 78 Jahren. Im Jahr 1973 eröffnete er sein erstes eigenes Drogeriegeschäft, das sich später über die Ländergrenzen hinaus etablierte. Heute ist dm in 14 Ländern aktiv.Der Schnelllieferdienst Jokr zieht sich wieder aus Österreich zurück. Acht Monate war er hierzulande aktiv und stellte Lebensmittel in Wien innerhalb von 15 Minuten zu.Seit Mitte Februar 2022 beliefert der Rewe Großhandel 195 österreichische Viva-Tankstellen.uvor war Lekkerland Hauptlieferant.Penny lanciert mit Food For Future eine neue vegane Eigenmarke. 22 Produkte umfasst das Sortiment zum Start.Alpay Güner, bisher CEO und Vorstandsvorsitzender von MediaMarkt Polen, übernimmt mit 1. März 2022 den Vorsitz der Geschäftsführung von MediaMarkt Österreich.dm drogerie markt startet mit dmLive ein neues E-Commerce-Format. Dabei werden in der Mein-dm-App wöchentliche Live-Shopping-Streams angeboten.Der aus Deutschland stammende Heim- und Gartenbau-Diskonter Thomas Philipps eröffnet im steirischen Köflach seinen ersten Österreich-Standort. Weitere folgen später in Enns und Oberwart.Hofer stellt die Gebinde des Private-Label-Sortiments um. Ab sofort bestehen alle Getränkeflaschen aus dem Eigensortiment aus 100 Prozent rPET, ausgenommen sind Smoothies, gekühlte Säfte und alkoholische Getränke.Ende März produziert der Elektrolyseur auf dem Firmengelände von MPreis in Völs nahe Innsbruck erstmals grünen Wasserstoff, der die ersten Brennstoffzellen-Lkw antreibt und in der hauseigenen Bäckerei Verwendung findet.MPreis erweitert die Geschäftsführung. Kerstin Neumayer und Martina Dutzler sollen die zu diesem Zeitpunkt aktiven Geschäftsführer David und Peter Paul Mölk unterstützen. Als Grund für die Erweiterung wird das Wachstum des Händlers und die damit verbundenen Aufgaben angegeben.Lidl reagiert auf die Verwerfungen auf den internationalen Frachtmärkten mit dem Kauf eigener Schiffe. Damit will der Schwarz-Discounter seine Lieferketten absichern.Nach fast genau einem Jahr ist die Testphase der Billa Regional Boxen beendet. Was nach einem vielversprechenden Konzept aussah, ist an zwei wesentlichen Dingen gescheitert: An dem starren Ladenöffnungszeitengesetz in Österreich und an der hohen Billa-Dichte, wie es heißt.Transgourmet gibt die Übernahme von 100 Prozent des Wörgler Gastro-Großhändlers Riedhart bekannt, der weiterhin ein eigenständiges Unternehmen bleibt.Metro darf laut Kartellgericht AGM von Rewe International unter Auflagen übernehmen. Dazu zählt, dass die AGM-Standorte Bludenz und Klagenfurt an Mitbewerber abgegeben werden müssen.Nach coronabedingten Terminverschiebungen in den Jahren 2020 und 2021 findet das CASH Handelsforum wieder an seinem traditionellen Zeitpunkt Ende April in St. Wolfgang am Wolfgangsee statt.Seit 1. Mai präsentiert sich Eurogast mit überarbeitetem Markenauftritt und fünf zusätzlichen Standorten der neu hinzugestoßenen Zeller-Gruppe.Die Kastner-Gruppe expandiert in Jennersdorf und übernimmt den regionalen Getränkehändler Spirits.Am 19. Mai eröffnete Transgourmet in Maishofen im Salzburger Pinzgau nach 13-monatiger Bauzeit einen neuen Gastro-Großmarkt.Handelsmitarbeiter können durchatmen. Mit 1. Juni fällt die Maskenpflicht auch im Lebensmittelhandel.Das Immobilienunternehmen Soravia übernimmt von der Pfeiffer Beteiligungs GmbH 45 überwiegend als Lebensmittelmärkte genutzte Liegenschaften in sieben Bundesländern.Lidl kündigt an, das bis 2025 jede zweite Filiale mit Parkplatz eine Ladestation für E-Fahrzeuge erhält.Um das Wachstum der Interspar-Onlineshops Haushalt & Freizeit sowie weinwelt.at zu bewältigen, verdoppelt der Hypermarktbetreiber die angemieteten Lagerflächen im Logistikzentrum Loosdorf (NÖ) auf 8.000 Quadratmeter.Mayd (Meds At Your Doorstep), der seit Oktober 2021 in Deutschland aktive Online-Lieferdienst für Apothekenprodukte, beginnt Anfang Juni in Wien sein erstes Auslandsengagement.Endlich wieder live! Die Young Business Factory ist zurück und startet mit neuem Konzept und moderner Location mitten in Wien durch.Das unter der früheren Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) lancierte Projekt "Kaufhaus Österreich" wird mit Juli 2022 beendet.Die Billa AG wird um das Vorstandsressort "Großhandel und Kaufleute" erweitert, das der ehemalige Adeg-Vorstandssprecher Brian Beck leitet. Adeg selbst ist nun organisatorisch eine eigene Einheit im Billa Großhandelsressort.An den österreichischen BP-Tankstellen erfolgt der Start des Umbrandings von insgesamt 86 Merkur-inside-Shops auf die neue Marke Billa Now. Dieser Prozess soll bis Ende 2023 abgeschlossen sein.Die Flugblattdiskussion ist auch in Österreich angekommen. Obi stellt seine Print-Flugblätter ein und setzt nur noch auf digital, Lidl Österreich stellt sie zwar nicht ein, sondern macht sie leichter und dünner, Hofer zieht im August mit einem kleineren Format nach.Solar-Offensive bei Hofer: Bis Ende 2026 wird der Diskonter 230 Filialen mit Photovoltaikanlagen ausstatten - das entspricht einem Standort pro Woche.Die internationale Quick-Service-Restaurant-Kette Burger King eröffnete am Wiener Westbahnhof eine Filiale mit ausschließlich veganen Produkten.Mit der ehemaligen Marketingleiterin von SES, Beatrix Marvan, hat Spar eine Frau für die neu geschaffene Position an der Spitze des Employer Brandings gefunden. Bei Spar ist das Employer Branding in einer Projektstruktur organisiert. Es gibt interdisziplinäre Teams, die sich um die verschiedenen Teilbereiche wie Kommunikation, Bindung und Entwicklung oder Offboarding kümmern.Mit 1. August 2022 tritt Claudia Riebler die Leitung der Unternehmenskommunikation und Public Affairs der Rewe International AG an. Sie folgt auf Ines Schurin, die seit April die Unternehmenskommunikation der Rewe Group von Köln aus leitet. Einen Wechsel gibt es auch im Marketing. Christian Rausch geht auf eigenen Wunsch, als Marketingleiterin folgt ihm Daniela Schwarz-Knehtl.Peter Paul Mölk zieht sich aus der Geschäftsführung von MPreis zurück. Seine Agenden teilen sich die bestehenden Geschäftsführer David Mölk, Kerstin Neumayer und Martina Dutzler auf.Nach zahlreichen Personalwechseln im Top-Management der Drogeriekette Müller verabschiedet sich nun auch CEO Günther Helm. Der ehemalige Hofer-Chef bekleidete diese Funktion etwas mehr als drei Jahre.Die Einkaufsorganisation Top-Team Zentraleinkauf richtet sich in einem Schreiben an die Lieferanten mit einer deutlichen Botschaft und wehrt sich gegen ungerechtfertigte Preiserhöhungen. Geschäftsführer Manuel Hofer beklagt die derzeitige "Preistreiberei".Billa eröffnet im Kaufhaus Gerngross in der Wiener Mariahilfer Straße, gleich neben dem bestehenden Billa Plus, eine Filiale, die nur pflanzliche Produkte anbietet. Der Name: Billa Pflanzilla.Das Handelshaus Wedl gibt bekannt, sich mit Jahresende aus der Belieferung von selbständigen Lebensmittelhändlern zurückzuziehen und aus Nah&Frisch auszusteigen. Der volle Fokus gilt künftig dem Gastro-Großhandel und dem Kaffeegeschäft.Der Onlinehändler gurkerl.at verkündet einen Preisdeckel und verspricht, dass seine Preise für mehrere Produktkategorien bis Ostern 2023 nicht steigen werden. Außerdem will das Unternehmen im Geschäftajahr 2023/2024 der erste profitable Home-Delivery-Service-Anbieter Westeuropas auf EBITDA-Basis sein. Im Herbst 2023 wird das Fulfillment Center in Wien-Liesing auf 10.000 Quadratmeter verdoppelt.Ab Oktober 2022 gibt es durch die Initiative "Fair zum Tier" in der Bedienung bei ausgewählten Billa- und Billa-Plus-Märkten nur noch Fleisch und Geflügel in "Tierwohl"-Qualität.Unter der neuen Eigenmarke "Rettenswert" bietet Hofer nun Chutneys, Ketchup und Fruchaufstriche an, die aus überschüssigen Lebensmitteln hergstellt werden.Nach Umbauarbeiten feiert der Spar Gourmet am Fleischmarkt in der Wiener Innenstadt Eröffnung. Der Leuchtturm läutet eine neue Generation von Spar Gourmet Märkten ein und ist Teil des Nahversorgungskonzept von Spar.Die KaDeWe Group gibt den Namen des zurzeit in Bau befindlichen Kaufhauses auf der Wiener Mariahilfer Straße bekannt. Es wird Lamarr heißen, in Andenken an die im Jahr 2000 verstorbene Schauspielerin und Erfinderin Hedy Lamarr. Im September 2024 soll das Kaufhaus eröffnet werden.Am 27. Oktober geht in Gloggnitz (NÖ) mit Marko Miskovic der erste Billa-Kaufmann Österreichs an den Start. Ihm folgen wenige Wochen später Sadik Demir in 1140 Wien und Thomas Wojteckovsky in 7033 Pöttsching (Bezirk Mattersburg). Bis zum Jahr 2026 soll es österreichweit insgesamt 100 Billa-Kaufleute geben.Adeg Wolfsberg zieht sich aus dem Gastro-Großhandel zurück. Der ehemalige AGM in Wolfsberg heißt seine ersten Kunden als Kastner-Abholmarkt willkommen, womit der Waldviertler Großhändler nun über einen eigenen Standort in Kärnten verfügt. Und seit 7. November präsentiert sich der ehemalige AGM-Standort in Bludenz unter der Flagge von Eurogast Grissemann. Diesen Markt musste Metro aus kartellrechtlichen Gründen aufgeben.Die Gartenfachmarktkette bellaflora eröffnet im Wiener Norbahnviertel ihren ersten Standort von Salon Verde. Von diesen neuen urbanen Shopkonzepten soll es bis zum Jahr 2025 in ganz Österreich zehn bis 15 Filialen geben.Zu den bereits bestehenden 120 E-Lade-Standorten bei Spar, Eurospar und Interspar werden bis 2025 über 200 hinzukommen. Im Jahr 2028 soll es bei Spar dann sogar 535 "Zapfsäulen" für E-Fahrzeuge geben.Der neu eröffnete Penny in Fürstenfeld realisiert als erster das neue Design-Konzept des Pennyversums. Das neue Ladenkonzept lädt zum Gustieren ein und präsentiert mit einem erweiterten Sortiment bei Obst und Gemüse, Backwaren, Molkereiprodukten, Wurst- und Fleischprodukten sowie Convenience regionale Vielfalt.Die KV-Verhandlungen im Handel sind dieses Jahr ein besonderer Krimi, die Vorstellungen von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite liegen weit auseinander. Nach fünf Runden wird schlussendlich eine Einigung erzielt und die angekündigten Streiks abgesagt. Die Gehälter steigen auf sieben Prozent, mindestens jedoch um 145 Euro brutto monatlich. Das Einstiegsgehalt von derzeit 1.800 Euro wird auf 1.945 Euro im Monat angehoben. Das Lehrlingseinkommen steigt im ersten Lehrjahr auf 800 Euro, im zweiten auf 1.025 Euro, im dritten Lehrjahr auf 1.300 Euro und im vierten Jahr auf 1.350 Euro.Bekanntgabe personeller Veränderungen bei SES Spar European Shopping Centers: Der bisherige COO, Christoph Andexlinger, avanciert ab 1. Jänner 2023 als Nachfolger von Johann Felser, der sich in den Ruhestand verabschiedet, zum Vorsitzenden der Geschäftsführung. CFO wird Johannes Köth, CDO Alexander Eck.Der bisherige Rohlik.cz CEO Olin Novák wird zum internationalen CEO befördert. Gründer und Group-CEO Tomáš Čupr will sich nun stärker auf die Entwicklung der Gruppe als Ganzes konzentrieren.Der digitale Bauernmarkt Markta holt sich neben Geschäftsführerin Theresa Imre nun auch Julian Hödlmayr an die Führungsspitze. Der Handelsexperte war zuletzt als Landesgeschäftsführer für die Drogerie Müller in Österreich tätig.Lionel Souque bleibt der Rewe Group erhalten. Der Aufsichtsrat hat den Vertrag des Vorstandschefs des Handels- und Touristikkonzerns um fünf weitere Jahre bis Ende 2028 verlängert.Das Österreich-Geschäft des Quick-Commerce-Anbieters Flink kann den laufenden Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen. Das berichtet der Gläubigerschutzverband Alpenländische Kreditorenverband (AKV). Das zuständige Handelsgericht Wien hat ein Konkursverfahren eröffnet.Starke Preissteigerungen, eingetrübte Konsumstimmung und Unsicherheiten in der Energieversorgung werden die Branche weiterhin beschäftigen, neben Nachhaltigkeit, Klimawandel und Digitalisierung. Spannend dürfte auch werden, was uns als Nächstes aus den Marketingabteilungen der Lebensmittelhändler erreicht. Sitzt doch bei Billa Daniela Schwarz-Knethl erst seit Kurzem als Nachfolgerin von Christian Rausch am Ruder, während bei Spar am 1. Jänner Jörg Pizzera in die Fußstapfen von Langzeit-Marketingleiter Gerhard Fritsch tritt.