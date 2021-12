Markus Wache

Willy Zwerger

Nicht nur als regelmäßiger Leser meines allwöchentlichen Wochenrückblicks samt Podcast, dem Wissensvorsprung für die Ohren auf cash.at, wissen Sie natürlich Bescheid über dieses komische Jahr 2021, ist es doch auch an Ihnen keineswegs spurlos vorübergegangen. Ich möchte daher hier an dieser Stelle nur kurz zusammenfassen.

Rücktritte. Die österreichische Politik erinnert an die guten alten Puch Waffenräder und an deren Bremsmechanismus. Unmittelbar nach den Silvesterfeierlichkeiten wirft Arbeits- und Familienministerin Aschbacher das Handtuch und tritt wegen Plagiatsvorwürfen zurück. Abgeschrieben im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr folgt Kocher. Im April tritt völlig ausgebrannt Gesundheitsminister Anschober zurück, wird durch den in Turnböck qualmen den Mückstein ersetzt. Und im Oktober wird Bundeskanzler Kurz aufgrund massiver Korruptionsvorwürfe rund um gekaufte Umfragen zurückgetreten und der völlig verblüffte Schallenberg als Nachfolger eingeteilt.





Überraschung. Biden löst Trump als US-Präsident ab, die Taliban übernehmen Afghanistan und der Juli mutierte weltweit zum heißesten Monat seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen, allen Klimaerwärmungsleugnern zum Trotz. Sowohl die Vereinigten Arabischen Emirate als auch China und die USA überraschten die Marsmännchen mit unbemannten Raumsonden auf ihrem eigenen Planeten und das unendlich weite Geschäftsfeld des Weltraumtourismus wurde von Elon Musk und anderen unendlich Reichen feierlich eröffnet. Teufelszeugs. Es gab jede Menge Schlangen in Klos und Duschen, jede Menge Schlangen und Drachen in der Politik sowie jede Menge Frauenmörder, was auch die hartgesottendsten Kriminalisten erschreckt. Sind doch auch einige von ihnen darunter. Unter den Teufelnwohl gemerkt, nicht unter den Opfern.

„Viele Wirte sperrten vorne zu und hinten auf und/oder boten ihr Lieferservice in den Gastgärten an. “

Maskenball. Kulturmäßig saßen nach dem Wiederaufsperren nur noch Masken im Publikum, nach dem ultimativen Gesichts-Striptease wieder der Lockdown und während des Lockdowns wiederum der große Grant rund um nie ausbezahlte Gagenentschädigungen.

Kulinarrisch. Von vielen als Narretei erachtet, sperrten die vifen Wirte im Lockdown vorne zu und hinten auf, lieferten dieselben, weil Abholung und Lieferung erlaubt waren, in den eigenen Gastgarten und hielten sich Gäste als temporäre Mitarbeiter mit expliziter Neigung zum dienstlichen Durchjausnen.



