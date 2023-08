Jo Panuwat D

Während Corona war Click & Collect oft die einzige Möglichkeit zu Ware zu kommen. Inzwischen setzen viele auf Einkaufen im Internet und Abholen im Laden.

Die Gründe, warum, Verbraucher:innen sich für Bestellen im Internet und Abholen im Geschäft entscheiden, sind mannigfaltig, wie eine aktuelle Studie des Instituts für Handel, Absatz und Marketing der JKU ergab.

Nicht die Bequemlichkeit ist beim Sofa-Shopping via Click & Collect das Zünglein an der Waage, warum Verbraucher:innen Ware im Internet bestellen und im Geschäft abholen. Wie die Untersuchung des IHaM der Linzer Kepler Universität zeigt, ist der am häufigst genannte Beweggrund für Click & Collect die sichergestellte Warenverfügbarkeit (81 %). Herr und Frau Österreicher:in stellen also Sicherheit über ihre Finanzen. So nutzen 79 Prozent in erster Linie Click & Collect, um sich die Liefergebühren beim Online-Shopping zu ersparen. Für immerhin 61 Prozent zählen die Möglichkeit zur Rückgabe und zum Umtausch als wichtigste Kriterien, sich ihre Bestellung nicht gleich nachhause liefern zu lassen. Zeitersparnis (70 %), die Unterstützung des heimischen Einzelhandels (61 %) und Zusatzeinkäufe im Laden bei der Abholung (55 %) gelten als weitere Kriterien.