Am 9. September öffnet die Marx Halle in Wien zum zweiten Mal ihre Pforten für die Karriereplattform. Auch der Lebensmittelhandel ist vertreten. Eine Jobvermittlung der etwas anderen Art.

Die Jobmesse Austria, die vom 9. bis 10. September in Wien stattfindet, ist die Messe für Beruf, Ausbildung, Trainee und Praktika für alle Generationen. Während das Konzept in Deutschland bereits etabliert ist, gilt die Messe laut den Organisatoren als eine der erfolgreichsten Karriereveranstaltungen in Österreich. Nächstes Jahr ist das Event auch für Salzburg geplant. Die Messe richtet sich an Arbeitssuchende, aber auch Schüler:innen, die ein Praktikum, eine Lehrstelle oder einen Studienplatz suchen. Von "Absolvent:innen sowie (Young) Professionals bis hin zu Fachkräften über 50 oder 60, die erneut durchstarten möchten", will das Event alle Besucher:innen auf die zukünftige Berufskarriere vorbereiten.