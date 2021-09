Am 23. September 2011 eröffnete Josef Weghaupt sein erstes Backwarengeschäft in der Wiener Naglergasse. Mittlerweile betreibt er sechs weitere Filialen.

Ursprüngliches Brot und Gebäck, aus 100 Prozent biologischen Zutaten in reiner Handarbeit hergestellt - so lautet die Prämisse vom Waldviertler Bäcker Josef Weghaupt. Die erste Filiale seines Unternehmens Joseph Brot sperrte am 23. September 2011 in der Wiener Innenstadt in der Naglergasse auf. Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums wird nun gefeiert und Danke gesagt. "Wenn wir alles in allem auf diese zehn erfolgreichen Jahre zurückblicken, so ist das dem Fleiß, der Zuverlässigkeit und dem Teamgeist der Mitarbeiter zu verdanken. Mein Lob gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unseres Unternehmens für hervorragende Leistungen, Loyalität und Treue im Laufe dieser Jahre", so Josef Weghaupt, der sich aber auch bei seinen Kunden bedanken will.Aus diesem Grund erhält man am Donnerstag, dem 23. September 2021, zu jedem Einkauf bei Joseph Brot ein Los, mit dem man einen Brot-Jahresvorrat und über 2.000 zusätzliche Preise gewinnen kann. Diese Gewinnspiel-Aktion gilt übrigens in allen mittlerweile sechs Wiener Standorten von Joseph Brot sowie in jener in Burgschleinitz im Waldviertel, wo auch die Brotmanufaktur des Unternehmens beheimatet ist. Weiters gibt es am 23. September 2021 das Joseph Bio-Jubiläumsbier zu verkosten.