XXXLutz : Ein X mehr beim Möbelriesen

In der neuen Kampagne der Werbeagentur DMB bekommt der XXXLutz jetzt ein 'X mehr'.

Ein Mehr an Angeboten, Service, Marken und Auswahl, heißt es in einer Aussendung. Aus diesem Grund wird der Claim in der aktuellen Kampagne von Demner, Merlicek & Bergmann geändert: "Unser XXXLutz. Ein X mehr fürs Leben." In verschiedenen Spots wird das zusätzliche X veranschaulicht. Demner, Merlicek & Bergmann haben die neue Kampagne für den Möbelanbieter gemeinsam mit Film Factory und Media1 umgesetzt.

Dieser Text erschien zuerst auf www.horizont.at.