Wegen eines IT-Fehlers am Dienstagmorgen musste dm viele Filialen in Deutschland für einige Stunden schließen. Kassieren war in diesen Geschäften überhaupt nicht möglich - weder mit Bargeld noch per Karte. Um 14:20 Uhr meldete dm, dass alle Filialen wieder funktionieren würden.

