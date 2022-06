Kastner Gruppe: Kastner goes Kärnten

Stefan Pirker

Der bisher nur in der Sommersaison betriebene AGM-Markt in Unterburg am Klopeinersee

Mit November 2022 expandiert Kastner nach Kärnten und übernimmt von Adeg Wolfsberg die AGM-Märkte in Wolfsberg und Unterburg am Klopeinersee.

Aktuell betreibt Kastner Abholmärkte in Zwettl, Krems, Amstetten, Wien Nord, Wien Süd, Eisenstadt und Jennersdorf. Mit November 2022 kommen zwei weitere in Wolfsberg und Unterburg am Klopeinersee (Bezirk Völkermarkt) hinzu. Kastner übernimmt von der eigenständigen Genossenschaft Adeg Wolfsberg alle Beschäftigten, den Kundenstock sowie die Gebäude.