Kastner Gruppe

KR Christof Kastner, Geschäftsführender Gesellschafter der Kastner Gruppe, unterstütz die Gastro für einen erfolgreichen Neustart.

Der Lebensmittelgroßhändler greift Gastronomen beim Neustart sowohl in der Abholung in den sieben Kastner Abholmärkten als auch in der Zustellung unter die Arme und bietet einen Kastner Neustart-Service an.