Kastner Gruppe: Waldviertler Heimspiel

Kastner Gruppe

V.l.n.r.: Daniel Ruttinger (Flotte Lotte), Johann Fröschl (Fleischerei Fröschl), Elmar Ruth (Bereichsleiter Nah&Frisch), Christof Kastner (Geschäftsführender Gesellschafter Kastner Gruppe), Stephan Lenze (Gebietsleiter Nah&Frisch Eigenfilialen), Andreas Blauensteiner (Geschäftsführer Kastner Gruppe), Alexandra Gottsbachner und Carina Eigner (beide Waldland)

In dem von Kastner selbst betriebenen Nah&Frisch-Geschäft am Neuen Markt 18 in Zwettl gibt es seit Anfang Dezember die Produkte zusätzlicher Waldviertler Produzenten.

"Mit dem erweiterten Regionalsortiment machen wir es unseren Kundinnen und Kunden noch einfacher, hochwertige Waldviertler Produkte zu kaufen, bei denen man genau weiß, wo sie herkommen. Außerdem sorgen wir so gemeinsam dafür, dass die Wertschöpfung in der Region, also im Waldviertel, bleibt", erklärte Christof Kastner anlässlich der Aufnahme zusätzlicher Waldviertler Produkte ins Sortiment der Nah&Frisch-Eigenfiliale in Zwettl.