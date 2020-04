Auf der österreichweiten Plattform kauftregional.at können sich alle Unternehmen kostenlos eintragen, die regionale Produkte anbieten. Seit dem Start vor einer Woche wurden bereits 1.505 Geschäfte eingetragen.

Positives Feedback

Um die Suche nach Anbietern von regionalen Produkten oder Liefer- oder Abholdienste in der Nähe zu erleichtern, gründete Roland Bamberger aus Obertrum bei Salzburg die Internetplattform www.kauftregional.at Damit möchte Bamberger Menschen vor allem in der derzeitigen Krise dazu motivieren, Einkäufe bei regionalen Geschäften und kleinen Handwerksbetrieben zu tätigen.Der IT-Projektmanager, der sich beruflich mit der Entwicklung von Hotelportalen beschäftigt zu den ersten Erfolgen der Plattform: "Das erste Feedback von kontaktierten Geschäften ist sehr positiv. Die Idee zur neuen Regionalplattform hatte ich am Wochenende. Mithilfe der Software Discoverize, die ich auch im beruflichen Umfeld verwende, konnte ich ohne Programmieraufwand schon nach kurzer Zeit mit dem neuen Portal online gehen". Knapp 500 (aktueller Stand per 1. April: 1505) Regionalanbieter aus ganz Österreich befinden sich bereits auf kauftregional.at.