Dieser Schulterschluss zwischen Industrie und Handel ist neu: Die Promotionagentur Kesch und der Personalbereitsteller Kejob bieten dem Handel kostenloses Personal für die Zugangskontrollen, wenn gleichzeitig Samplings für Industriepartner umgesetzt werden dürfen. Die Kosten dafür trägt das Unternehmen, dessen Produkte verteilt werden sollen. Bellaflora und Forstinger sind bereits mit dabei, Weitere Interessierte sind herzlich willkommen. Thomas Kenyeri, Geschäftsführer der Promotionagentur Kesche, über die Beweggründe dieser Idee: „Es war ein Schulterschluss mit der Konsumgüterindustrie gefragt, die ja in den kommenden Wochen aufgrund der Bestimmungen keine Produktsamplings auf öffentlichen Flächen umsetzen dürfen, warum also nicht beides kombinieren und den Handelsbetrieben Personal zur Verfügung stellen, das nicht nur für die Einhaltung der Sicherheitsvorkehrungen in den Geschäften sorgt, sondern gleich auch Produktproben der Industriepartner an die Geschäftskunden verteilt?“ Koordiniert wird das Ganze vom Personalanbieter Kejob, interessierte Handels- und Industrieunternehmen können sich ab sofort unter support@kejob.at melden.