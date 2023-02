R.Podolsky/mediadesign.at

Das Kiennast Logistikzentrum vor den Toren von Gars am Kamp

Im Jahr 2022 wurden in der Kiennast Unternehmensgruppe nicht nur weitreichende Entscheidungen für die Zukunft getroffen, sondern auch wachsende Umsätze eingefahren.

2022 wird als das Jahr in die Geschichte der Kiennast Unternehmensgruppe eingehen, in dem man erstmals die Umsatzschwelle von 100 Millionen Euro durchbrochen hat. 2019 war man mit 99,3 Millionen Euro schon ganz knapp dran, doch die 2020 ausgebrochene Coronavirus-Pandemie bescherte dann dem stark gastrolastigen Großhändler einen deutlichen Umsatzrückgang, den man auch 2021 nicht ganz aufholen konnte. 2022 gab es jedoch in allen drei Geschäftssparten - Einzelhandel + 8,2 Prozent, Gastronomie + 25,3 Prozent und Kaufhaus Gars am Kamp + 8,8 Prozent - Zuwächse, sodass man das Jahr mit einem Gesamtumsatzplus von 17 Prozent auf 110 Millionen Euro abschließen konnte.





Eine noch größere Umsatzsteigerung auf 150 Millionen Euro sollte das laufende Jahr 2023 aufgrund der Übernahme von Lekkerland Österreich bringen. Der Deal wurde über die unik GmbH - ein 50:50 Tochterunternehmen von Kiennast und der UniGruppe - im Mai 2022 abgeschlossen, wobei ein intensives Integrationsprojekt folgte. Dabei entschied man sich, den bisherigen Lekkerland Logistikstandort in Ternitz im südlichen Niederösterreich im ersten Halbjahr 2023 zu schließen und die Kommissionierung in den Lägern Gars am Kamp (Kiennast) sowie Traun und Graz-Seiersberg (beide UniGruppe) zu bündeln.

