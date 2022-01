kitzVenture: Schlecker vor Comeback?

Der Kitzbüheler Unternehmer Patrick Landrock möchte den Neustart der Handelsmarke Schlecker wagen. Dabei soll es aber kein reiner Drogeriemarkt mehr sein, sondern auch andere Produkte des täglichen Bedarfs angeboten werden.

Nun soll es aber zum überraschenden Comeback von Schlecker kommen. Patrick Landrock, Geschäftsführer von kitzVenture, steckt hinter den Plänen. In einer Aussendung heißt es, dass er bereits "internationaler Markeninhaber von Schlecker" sei und sich "seit Jahren den Marktangriff vorbereitet - welcher in den nächsten Monaten starten soll". Im ersten Halbjahr 2022 ist der Onlineauftritt geplant, im zweiten die Ausrollung des Filialnetzes. Dabei soll Schlecker kein reiner Drogeriemarkt mehr sein, sondern auch Produkte des täglichen Bedarfs, wie Lebensmittel, Büro- und Geschäftsbedarfsprodukte sowie Baumarktartikel führen. "Unsere innovative Technologie-Plattform wird uns sowohl online als auch im Filial- und Liefernetz einen Vorsprung ermöglichen, den der Wettbewerb nur schwer wieder aufholen wird", zeigt sich der Unternehmer selbstbewusst. Wo die Gesellschaft angesiedelt wird, in Deutschland oder Österreich, steht nach eigenen Angaben noch nicht fest. Auch die Finanzierung ist nicht final geklärt, benötigt werden wohl "mehrere hundert Millionen Euro". Man stehe aber in "fortgeschrittenen Gesprächen", wird Landrock in der Aussendung zitiert - mit wem, geht aber nicht hervor. Vom Erfolg ist der Schwabe aber bereits mehr als überzeugt: "Schlecker wird so oder so zum Einhorn werden, also eine Unternehmensbewertung von mehr als einer Milliarde Euro erhalten."