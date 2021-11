Ricochet64 / stock.adobe.com

Carrefour strebt an, in den nächsten 20 Jahren ein klimaneutrales Unternehmen zu werden. Dazu will der französische Konzern Initiativen zur Reduzierung von Treibhausgas-Emissionen beschleunigen.

Carrefour sieht sich in einer Vorreiterrolle, den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zu fördern und will Treibhausgas-Emissionen bis 2040 um 70 Prozent reduzieren. Ab 2030