Kommentar: Das Jahr der vergebenen Chancen

Manstein Verlag / Sabine Klimpt

Wir haben alle nicht vergessen, was Krisenmodus bedeutet, befinden wir uns doch seit drei Jahren in einem Dauerausnahmezustand. Doch all die guten Vorsätze, die Versprechen und die Visionen haben wir nicht in der Dimension genutzt, die notwendig wäre.

Zusammenhalten, Transparenz und Nachhaltigkeit. Die Fahnen sind voll mit Wahlsprüchen und Versprechen. Beim Thema Fairness haben wir viele Schritte gesetzt, viele Richtlinien und Projekte zielen