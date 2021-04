Kommentar: Die Hochzeiten der Tiefpreise

Manstein Verlag / Sabine Klimpt

So knisternd, romantisch und lebenslustig die Verschmelzungskampagne von Billa und Merkur zu Billa Plus ja wirklich ist, so sehnsüchtig, wie wir alle den Momenten des ausgelassenen Partyfeierns auch entgegenharren, so ernüchternd ist die Tatsache, was hinter Vermählung, Verbindung und Umfärbung wohl auf uns wartet.

Die papiergewordene Einladung zum Hochzeitsschmaus, die österreichweit in die Haushalte auf den Schwingen der Postbrieftaube segelte, brachte die zahlengewordene Gewissheit: Es sind durch die