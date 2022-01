Seit ein paar Tagen ist die 2G-Kontrolle im nicht lebensnotwendigen Handel Realität. Der Handel leistet damit einen wichtigen Beitrag, die Pandemie unter Kontrolle zu halten, auch wenn das angesichts Omikron immer schwieriger werden dürfte.

Wie immer, macht natürlich der Ton die Musik. Ein schroffes "ich brauch Ihren 2G-Nachweis" klingt anders in den Ohren der Kunden als ein "Wie darf ich Ihnen helfen? Sie möchten sich umsehen, aber natürlich, bitte sind Sie so nett, und zeigen mir vorher Ihren 2G-Nachweis", gerne gehört in einer Palmers Filiale im Donauzentrum. Hingegen brauchen reine Zutrittskontrolleure wie die Zara-Burschen noch ein bisschen Nachschulung in Sachen Kundenorientierung. Wenn die "Green Check App" gerade spinnt, weil sie vom Handy-Empfang abhängt (und der ist nicht überall gut), dann ist Humor gefragt und nicht "Sans net so ungeduldig, des dauert halt."

Glücklich daher all jene, deren Mitarbeitende die 2-G-Kontrolle charmant und mit einem Lächeln in das Beratungsgespräch integrieren. Da kommt auch oft ein Lächeln zurück.