CASH-Herausgeberin Dagmar Lang über Konsequenz, Möglichkeiten und denkbare Unmöglichkeiten in Zeiten der Pandemie.

Zwei Kontrollerlebnisse in der Gastronomie haben mich in den letzten Wochen sehr beeindruckt: die schwarz-gekleideten zwei Meter großen Security-Männer vor dem Wiener Schweizerhaus, die alle Kunden mit "Grüner Pass Kontrolle, Ihren Ausweis bitte" begrüßt haben und jene asiatische Kellnerin, die gnadenlos eine Familie, deren Teenager-Tochter das Handy vergessen hatte und deren Mutter verzweifelt im Whatsapp Verlauf nach dem Dokument gesucht hat, hungrig wieder nach Hause geschickt hat.

Das nenne ich konsequentes Handeln in den Zeiten der Pandemie. Ich kann die Beteuerungen, der Handel könne weder 3G noch 2G kontrollieren, echt nicht mehr hören. Denn das stimmt wirklich nur auf der Großfläche mit großer Frequenz und unübersichtlichen Eingängen. Und vor die paar riesigen Einkaufszentren könnte der Innenminister ja wirklich die Polizei postieren. Doch die vielen kleinen Geschäfte, die unsere Handelslandschaft in Österreich Gott sei Dank noch ausmachen, könnten sehr wohl kontrollieren. So groß ist der Andrang in Boutiquen, Schuh- Wäsche- oder Blumengeschäften, Parfümerien, Buchläden wirklich nicht, dass dies "denkbar unmöglich wäre." Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, sagt ein altes Sprichwort. Und der Handel, der es könnte, wäre sehr gut beraten, es auch zu tun. Denn der "Lockdown für Ungeimpfte" wird nur funktionieren, wenn er auch möglichst vielfältig kontrolliert wird. Wenn er nicht klappt, kommt unter Garantie ein Lockdown für alle und dann wird aus dem vom Handelsverband postulierten Umsatzrückgang von 35 Prozent einer von 100 Prozent.