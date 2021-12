Markus Wache

Willy Zwerger

Nicht nur Bundesministerin Leonore Gewessler bedient sich in Sachen Einwegpfand immer wieder und gerne bei den Deutschen als Vorbild.

Allgegenwärtige Argumentekette den Einwegpfandgegnern gegenüber: Bei unserem Nachbarn funktioniere das Einwegpfand seit vielen Jahren völlig klaglos, also wird es höchste Zeit, dass Österreich nachziehe. So weit, so falsch. Denn Deutschland hatte mit massiven Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen und auch heute läuft das System noch immer nicht rund. Abgesehen davon unterscheidet sich das angestrebte österreichische System in einigen wesentlichen Punkten ziemlich massiv vom deutschen.

So bestimmen in Deutschland der Handel, die Sammler und Sortierer das Geschehen und es ist für die Hersteller/Abfüller gar nicht so einfach, an das Recyclingmaterial PET zu kommen. Dazu kommt, dass Getränkeverpackungen nicht vom deutschen Verpackungsgesetz betroffen sind, weil sie nicht beteiligungspflichtig sind, sprich: Sie müssen nicht an ein Duales System gemeldet werden. Man muss die Getränkeverpackungen bei der Deutschen Pfandsystem GmbH (DPG) anmelden, damit diese von den Automaten erkannt werden können. Der so genannte Pfandschlupf, also die Differenz zwischen eingenommenem und ausgezahltem Mehr- oder Einwegpfand bei Getränkeverpackungen bleibt zur Gänze beim Handel respektive Teile davon beim Abfüller.