Ab sofort finden Kunden und Kundinnen eine neue Basic-Wäschemarke in rund 100 heimischen Filialen des Spar-Konzerns. Die Kollektion umfasst 39 der beliebtesten Basisteile sowie Bademode aus Baumwolle, Microfaser und Spitze.

Johannes Holzleitner, Interspar-Geschäftsführer

Das Projekt zwischen Wäschehersteller und Lebensmittelhändler ist als langfristige Kooperation angelegt und soll einen weiteren Beitrag zur Nahversorgung leisten. "Mit basics by Palmers haben wir eine Wäschelinie entwickelt, die sich wie eine zweite Haut anfühlt und die Trägerinnen mit zeitlosen und doch modernen Must-Haves durch den Alltag begleitet", so Ralph Hofmann, Director Marketing & Sales bei Palmers. "Die neue Kollektion ist eine besondere Zusammenarbeit - jedes Unternehmen hat seine Expertise eingebracht: Palmers bei Material, Schnitten und Qualität, Interspar bei Vertrieb und Warenpräsentation im Markt. Gemeinsam ist damit ein Leuchtturm-Projekt für unser Textilsortiment entstanden", so Interspar Österreich-Geschäftsführer Johannes Holzleitner. "Basics by Palmers ist die perfekte Ergänzung für unser bestehendes Sortiment. Wir bieten unseren Kundinnen und Kunden alles für das tägliche Leben bei einem Einkauf – one stop shopping - und dazu zählt nun auch hochwertige Wäsche von Österreichs bekanntester Wäschemarke."Die drei Wäscheserien und Swimwear-Produkte sind ab rund 20 Euro und in den Größen S bis XL erhältlich. Trotz des günstigen Einstiegspreises wurden bei Style und Qualität keine Kompromisse gemacht. Die Serie Cotton besteht aus pflegeleichter Naturfaser-Baumwolle, die sich durch ihr angenehmes Tragegefühl auszeichnet und umfasst Softbras, Bustiers und MultipackMinislips in den klassischen Farben Rose, Weiß und Schwarz. Micro zeigt einen Spacer BH mit einer ultraleichten 3D-Schale bis zu Cup-Größe D sowie einen Minislip im Doppel-Pack in den Farben Weiß, Skin und Schwarz. Auch bei Lace ist der Name Programm: "Besonders feine, elastische Spitze ziert und umspielt die weiblichen Kurven mit eleganten Schnitten und den Farben Weiß, Schwarz und Mauve. Zu den Key Pieces der Serie zählen perfekt sitzende BHs – sowohl mit, als auch ohne Bügel – sowie sinnliche Vollspitzen-Höschen im Doppelpack", erklärt Palmers-Head of Product Eva Renk-Klenkhart.



Dieser Text erschien zuerst auf www.textilzeitung.at.