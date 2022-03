Mere schließt seinen einzigen Laden in Großbritannien. Auch in anderen EU-Ländern bläst der sibirische Discounter zum Rückzug. Aufgrund der russischen Invasion der Ukraine sei das Klima ungünstig, heißt es. Was mit den sechs deutschen Filialen passiert, ist unklar.

In Großbritannien will Mere die im letzten August eröffnete Filiale in Preston, seine einzige im Land, in den nächsten zwei Wochen schließen. Geplante Eröffnungen sind auf E