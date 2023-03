nmann77 - stock.adobe.com

Neben der Zentrale in München (Foto) unterhält Payback bislang auch Büros in Köln und Wien.

Der Loyalty-Anbieter Payback bezieht in Berlin ein neues Büro. Die Beschäftigten an dem Standort sollen sich vor allem um neue Geschäftsmodelle und Partnerschaften in Zusammenhang mit der Payback-App kümmern.

Payback will sein digitales Geschäft ausbauen und sucht dafür neue Mitarbeiter. An einem neuen Standort in Berlin-Mitte soll sich ein Team um "die Weiterentwicklung des bereits sehr umfassen