Kurier: Kurier launcht "Montagsporträt"

Dem Kurier liegt mit dem neuen Produkt "Montagsporträt" ab sofort ein innovatives Kleinformat für Themen bei, die Österreich bewegen.

Es ist ein neues Kommunikationstool für Unternehmen, das der Kurier mit dem neuen "Montagsporträt" startet. Das Montagsportät ist acht Seiten stark und liegt jeden Montag im handlichen Kleinformat dem Kurier bei. Die Beilage soll über Themen informieren, die Österreich bewegen, Persönlichkeiten, die beeindrucken und Unternehmen, die das Land prägen. Dabei haben Unternehmen die Möglichkeit sich, ihre Produkte, ihr Leistungsspektrum oder ihre Mitarbeiter vorzustellen und in den Fokus zu rücken. Der Kurier spricht in seiner aktuellen Präsentation von mehr als einer halben Million Österreicher, die auf diese Weise erreicht werden, darunter Steakholder, Kunden und solche, die es noch werden sollen. "Nutzen Sie es für Agenda Setting und entwickeln Sie Themen über die Österreich sprechen wird. Stellen Sie Ihr Unternehmen, Ihre Produkte, Ihr Leistungsspektrum oder Ihre Mitarbeiter in den Fokus, heben Sie sich im komplexen Marktumfeld ab und machen Sie sich damit unverzichtbar im harten Wettbewerb", heißt es dort.