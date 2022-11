In Zahlen ausgedrückt macht die Prämie beim Einstiegsgehalt 756 netto aus. Bei einem Gehalt von 2.000 Euro brutto sind es 840 Euro und bei einem Gehalt von 3.000 Euro beträgt die Prämie 1.260 Euro netto.

"In der aktuellen Krisensituation bedeutet das mehr Netto vom Brutto", betont Trefelik. Aus dem Verhandlerkreis haben sich übrigens namhafte Arbeitgeber-Betriebe des Handels bereiterklärt, die abgabenfreie Jahresprämie für 2023 noch in diesem Jahr auszuzahlen. Unterschiedliche Ansichten

Das Angebot der Arbeitgeber von vier Prozent Gehaltserhöhung und einer Einmalzahlung ist weit von dem entfernt, was die Beschäftigten derzeit brauchen. Es ist beschämend, eine drei Prozent Einmalzahlung, die nur einen einmaligen Effekt hat, als großzügiges Angebot darzustellen. Die Teuerung wirkt aber dauerhaft. Man soll den Beschäftigten nicht ein X für ein U vormachen. Für die Handelsangestellten wäre das ein riesiges Verlustgeschäft", so die Chefverhandlerin der Gewerkschaft GPA, Helga Fichtinger. Zudem erklärt Martin Müllauer, Vorsitzender des GPA-Wirtschaftsbereichs Handel: " Wir werden nun die Beschäftigten über dieses völlig unzureichende Angebot der Arbeitgeber informieren und auch in der Öffentlichkeit ein Zeichen setzen. In Wien und Salzburg wird es am 16. November erste Kundgebungen im öffentlichen Raum geben."

Erhöhung des Einstiegsgehalts von 1.800 auf 1.900 Euro und eine außerordentliche Erhöhung der Lehrlingseinkommen auf 800 Euro im ersten Lehrjahr vor. Darüber hinaus soll es eine abgabenfreie, einmalige Prämie geben.Keine Zustimmung zu den angebotenen Zahlungen gab es von Arbeitnehmerseite. "