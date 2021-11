Die vierte Runde der KV-Verhandlungen bringt eine Einigung: Für ein Drittel steigt das Gehalt um 3,45 Prozent, für alle anderen um 2,55 Prozent.

Die Handelslandschaft kämpft derzeit an vielen Fronten. Es geht um Rohstoffpreise, Lieferschwierigkeiten, rückläufige Kundenfrequenzen sowie Umsatzeinbußen, nicht nur aber auch durch die Lockdowns. Das alles machte die aktuellen Kollektivvertrags-Verhandlungen nicht gerade einfacher. Ganze vier Runden benötigte man für eine Einigung. Zuletzt wurden 3,5 Prozent mehr Gehalt für die 430.000 Angestellten und Lehrlinge von der Gewerkschaft gefordert, was beim Handelsverband schlicht mit Fassungslosigkeit aufgenommen wurde. Schließlich einigte man sich heute auf eine Anhebung des Einstiegsgehaltes für Verkäuferinnen und Verkäufer sowie Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger ab 1.1.2022 auf 1.800 Euro. Damit steigt das Gehalt für ein Drittel der Angestellten um 3,45 Prozent, für alle anderen um 2,55 Prozent. Das ergebe ein durchschnittlich gewichtetes Plus von 2,8 Prozent, sagte die gewerkschaftliche Chefverhandlerin Anita Palkovich von der GPA bei einer Pressekonferenz am Dienstagnachmittag. Der Obmann der Bundessparte Handel, Rainer Trefelik, will das so nicht stehen lassen. "Das kann man schwer in einen gewichteten Durchschnitt umrechnen", sagt er.