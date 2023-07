Land schafft Leben

Am 10. Juli präsentierte der Verein Land schafft Leben einen Report rund um Landwirtschaft, Ernährung und Klima. Die Ergebnisse sind erstaunlich, etwa, dass der schlechte Ruf heimischen Rindfleisches in Sachen Klimabilanz ein Mythos ist. Auch die Konsument:innen werden in die Pflicht genommen.

Maria Fanninger und Hannes Royer vom Verein Land schafft Leben veröffentlichten am 10. Juli anlässlich eines Pressegesprächs ihren Report Landwirtschaft, Ernährung und Klima. Ein