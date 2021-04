Kreativagentur rosenberg gp zeichnet nach einem umfangreichen Content Audit für die neue Seite verantwortlich.

Billa.at präsentiert sich in neuem Gewand. Die Kreativagentur Rosenberg zeichnet für den Relaunch der neuen Webseite, mit dem "eine umfassende Content-Plattform geschaffen" werden soll, verantwortlich. In einem umfangreichen Content Audit wurden im ersten Schritt über 230 Billa und Merkur-Seiten nach strategischen und quantitativen Kriterien sowie User Experience analysiert und bewertet. Anschließend erfolgte die Ausarbeitung von über 50 Content-Seiten. Ebenso wurden Kriterien wie SEO, die mobile Darstellung und Performance sowie markenstrategische Gesichtspunkte berücksichtigt. Dazu zählt etwa die Erweiterung des Billa Nachhaltigkeitsbereiches.



"Die neue Website vom Billa und Billa Plus bietet den Österreichern neben relevanten Informationen vor allem eine zugängliche Content Plattform mit inspirierenden, wissenswerten und problemlösenden Inhalten zum Sortiment und den umfangreichen Services. Somit fügt sich die neue Online-Präsenz von Billa perfekt in das Markenbild ein", so Gianna Schöneich, COO und Managing Partner von rosenberg gp.