maylim - stock.adobe.com

Kommenden Montag, am 8. Mai 2023, sind Teilnehmer entlang der Lebensmittel-Wertschöpfungskette ins Sozialministerium am Wiener Stubenring geladen. Die Erwartungen sind vielfältig, die Maßnahmen unklar. CASH hat sich in der Branche umgehört, womit zu rechnen ist.

Im Rahmen der lang dauernden Debatte um die Senkung von Lebensmittelpreisen und dem anstehenden Gipfel zu dem Sozialminister Johannes Rauch und Vizekanzler Werner Kogler geladen hat, wollte CASH von d