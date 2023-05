Die Großen des Lebensmittelhandels haben alle unterschrieben. Der Brief legt den Standpunkt des Handels sehr deutlich dar.

Der Diskurs um die Lebensmittelpreise spitzt sich weiter zu. Nach dem Auftritt von Sigrid Maurer, Klubchefin der Grünen, in der ORF-Pressestunde richtet sich der Lebensmitteleinzelhandel nun in einem gemeinsamen Brief an die Bundesregierung, um bezüglich der Preisgestaltung Klartext zu reden.

In den vergangenen Wochen ist der Lebensmittelhandel ins Visier der Politik geraten und wird für die Teuerung mitverantwortlich gemacht. Seither kursieren unterschiedlichste Vorschläge von der Offenlegung der Einkaufspreise über die Senkung der Mehrwertsteuer bis hin zum Eingreifen in den Wettbewerb. Handelsvertreter werden zwar immer wieder einbezogen und befragt, dennoch hat man immer wieder das Gefühl, dass vor allem die Politiker dem Handel nicht über den Weg trauen. So auch in der vergangenen Pressestunde des ORF mit Sigrid Maurer, Klubchefin der Grünen. Sie prangert dort an, dass es noch immer keine unmittelbaren Maßnahmen bei den Lebensmittelpreisen gibt und macht dafür auch die Handelsvertreter verantwortlich, die zu allem "Nein" sagen würden. "Fakt ist: Niemand kann erklären, warum bei uns die Preise so hoch sind im Vergleich zu anderen Ländern", sagt sie und ärgert sich darüber, wie sich die Handelsvertreter „hinstellen und sagen, sie sind nicht schuld an hohen Preisen".





Nun platzt offenbar auch dem Lebensmittelhandel der Kragen, der sich jetzt aktiv wehrt und sich in einem offenen Brief direkt an Bundeskanzler Karl Nehammer, Vizekanzler Werner Kogler und an weitere Mitglieder der österreichischen Bundesregierung richtet. Darin schreiben Vertreter, dass man "mit großer Verwunderung und Irritation" den letzten Auftritt der Klubchefin wahrgenommen habe, bei "der Lebensmitteleinzelhandel de facto als alleiniger Verursacher der Teuerung hingestellt wurde". Derart "rufschädigende und irreführende Kommentare" könne man nicht weiter hinnehmen. Die Verfasser stellen einmal mehr klar, dass sich Gewinnspannen nicht aus der Differenz zwischen Verkaufspreis und Einkaufspreis ergeben. Von der Differenz sind Kosten wie Energie, Mieten, Verpackung, Betriebskosten und Personalkosten zu zahlen - alles Kostenstellen, die in den letzten Monaten immens gestiegen sind. "Die tatsächliche Rentabilität im Lebensmittelhandel liegt bei durchschnittlich 0,5 Prozent bis 2 Prozent des Umsatzes", stellt der Handel im Brief klar. Österreich mit anderen Ländern kaum vergleichbar Entsprechend sind die Umsätze auch zurückgegangen. Außerdem herrsche im LEH ein harter Wettbewerb, "der nicht zuletzt stark über den Preis geführt wird. Dieser Wettbewerb garantiert, dass die Verbraucher die bestmöglichen Preise vorfinden." Das zeigt sich auch daran, "dass die Teuerung bei Nahrungsmitteln und alkoholfreien Getränken in Österreich mit 14,5 Prozent (HVPI, März 2022 bis März 2023) deutlich niedriger liegt als im EU-Durchschnitt (19,2%). Es kann also keine Rede davon sein, dass sich der Lebensmitteleinzelhandel ein "Körberlgeld" an der hohen Inflation verdient", heißt es weiter. Überhaupt seien die Lebensmittelpreise nicht mit anderen Ländern insbesondere dem großen Nachbarn Deutschland vergleichbar. "Wir haben etwa im direkten Vergleich mit Deutschland eine wesentlich höhere Filialdichte (50 % mehr Filialen pro 100.000 Einwohner) und somit höhere Durchschnittskosten, teurere Verkehrswege aufgrund unserer Topografie (Alpen), ein kompliziertes, starres Überstunden-Zuschlagssystem, höhere Personalkosten (13. und 14. Gehalt), eine höhere Kollektivvertragsdurchdringung, sowie generell höhere Steuern und Abgaben".

Nun platzt offenbar auch dem Lebensmittelhandel der Kragen, der sich jetzt aktiv wehrt und sich in einem offenen Brief direkt an Bundeskanzler Karl Nehammer, Vizekanzler Werner Kogler und an weitere Mitglieder der österreichischen Bundesregierung richtet. Darin schreiben Vertreter, dass man "mit großer Verwunderung und Irritation" den letzten Auftritt der Klubchefin wahrgenommen habe, bei "der Lebensmitteleinzelhandel de facto als alleiniger Verursacher der Teuerung hingestellt wurde". Derart "rufschädigende und irreführende Kommentare" könne man nicht weiter hinnehmen. Die Verfasser stellen einmal mehr klar, dass sich Gewinnspannen nicht aus der Differenz zwischen Verkaufspreis und Einkaufspreis ergeben. Von der Differenz sind Kosten wie Energie, Mieten, Verpackung, Betriebskosten und Personalkosten zu zahlen - alles Kostenstellen, die in den letzten Monaten immens gestiegen sind. "Die tatsächliche Rentabilität im Lebensmittelhandel liegt bei durchschnittlich 0,5 Prozent bis 2 Prozent des Umsatzes", stellt der Handel im Brief klar.Entsprechend sind die Umsätze auch zurückgegangen. Außerdem herrsche im LEH ein harter Wettbewerb, "der nicht zuletzt stark über den Preis geführt wird. Dieser Wettbewerb garantiert, dass die Verbraucher die bestmöglichen Preise vorfinden." Das zeigt sich auch daran, "dass die Teuerung bei Nahrungsmitteln und alkoholfreien Getränken in Österreich mit 14,5 Prozent (HVPI, März 2022 bis März 2023) deutlich niedriger liegt als im EU-Durchschnitt (19,2%). Es kann also keine Rede davon sein, dass sich der Lebensmitteleinzelhandel ein "Körberlgeld" an der hohen Inflation verdient", heißt es weiter. Überhaupt seien die Lebensmittelpreise nicht mit anderen Ländern insbesondere dem großen Nachbarn Deutschland vergleichbar. "Wir haben etwa im direkten Vergleich mit Deutschland eine wesentlich höhere Filialdichte (50 % mehr Filialen pro 100.000 Einwohner) und somit höhere Durchschnittskosten, teurere Verkehrswege aufgrund unserer Topografie (Alpen), ein kompliziertes, starres Überstunden-Zuschlagssystem, höhere Personalkosten (13. und 14. Gehalt), eine höhere Kollektivvertragsdurchdringung, sowie generell höhere Steuern und Abgaben".



Von den Größen-Unterschieden der beiden Länder hinsichtlich Fläche und Einwohner gar nicht erst zu reden. "Wer als Händler seine Produkte günstiger beziehen kann, der kann diese auch billiger verkaufen. Und wer weniger Steuern zahlt, kann im Gegenzug niedrigere Preise verlangen", schreiben die Handelsvertreter. Wobei Rabatt-Aktionen, die in Österreich mit 32 Prozent sehr hoch sind, in diesen Kalkulationen nicht berücksichtigt werden. Preisvergleiche sind durchaus wichtig, räumt der Handel im Brief weiter ein, man dürfe aber nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Überdies stelle sich die Frage, warum Österreich nur mit Deutschland, aber nicht mit dem Nachbarland Schweiz verglichen wird, "wo sowohl die Marktkonzentration als auch die Lebensmittelpreise deutlich höher sind als in Österreich". Gesamte Wertschöpfungskette im Blick Während sich der Handel im Brief gegen die Vorwürfe wehrt, schießt er gleichzeitig auch gegen die restliche Wertschöpfungskette, insbesondere gegen die Industrie und multinationale Nahrungsmittelkonzerne, die sich "zuletzt über kräftige Gewinnsteigerungen freuen", so die Anklage. "Denn trotz der zuletzt gesunkenen Produktionskosten haben die (globalen) Lebensmittelproduzenten ihre Preise vielfach noch nicht beziehungsweise nicht signifikant gesenkt, vielfach sogar erneut erhöht", während der LEH zahlreiche Preise im Sonne der Endverbraucher:innen schon deutlich reduziert habe. Zudem bekenne man sich zu österreichischen Bauern und Qualitätsprodukte "Made in Austria" zu fairen Preisen. "Wenn Sie als Regierungsvertreter:innen nun darauf drängen, dass sich unsere Lebensmittelpreise Richtung deutschem Niveau bewegen sollen, dann muss diese Forderung auch zu Ende gedacht werden", so der Appell.



Von den Größen-Unterschieden der beiden Länder hinsichtlich Fläche und Einwohner gar nicht erst zu reden. "Wer als Händler seine Produkte günstiger beziehen kann, der kann diese auch billiger verkaufen. Und wer weniger Steuern zahlt, kann im Gegenzug niedrigere Preise verlangen", schreiben die Handelsvertreter. Wobei Rabatt-Aktionen, die in Österreich mit 32 Prozent sehr hoch sind, in diesen Kalkulationen nicht berücksichtigt werden. Preisvergleiche sind durchaus wichtig, räumt der Handel im Brief weiter ein, man dürfe aber nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Überdies stelle sich die Frage, warum Österreich nur mit Deutschland, aber nicht mit dem Nachbarland Schweiz verglichen wird, "wo sowohl die Marktkonzentration als auch die Lebensmittelpreise deutlich höher sind als in Österreich".Während sich der Handel im Brief gegen die Vorwürfe wehrt, schießt er gleichzeitig auch gegen die restliche Wertschöpfungskette, insbesondere gegen die Industrie und multinationale Nahrungsmittelkonzerne, die sich "zuletzt über kräftige Gewinnsteigerungen freuen", so die Anklage. "Denn trotz der zuletzt gesunkenen Produktionskosten haben die (globalen) Lebensmittelproduzenten ihre Preise vielfach noch nicht beziehungsweise nicht signifikant gesenkt, vielfach sogar erneut erhöht", während der LEH zahlreiche Preise im Sonne der Endverbraucher:innen schon deutlich reduziert habe. Zudem bekenne man sich zu österreichischen Bauern und Qualitätsprodukte "Made in Austria" zu fairen Preisen. "Wenn Sie als Regierungsvertreter:innen nun darauf drängen, dass sich unsere Lebensmittelpreise Richtung deutschem Niveau bewegen sollen, dann muss diese Forderung auch zu Ende gedacht werden", so der Appell.