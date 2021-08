Leder & Schuh: Expansion mit neuen Standorten

Humanic erhält neue Filialen im In- und Ausland, drei CCC-Shops werden zu Shoe4you.

Nach einem schwierigen Geschäftsjahr 2020 stehen die Zeichen bei Leder & Schuh auf Expansion: Das Unternehmen erweitert sein Filialnetz noch in diesem Jahr gleich um sieben neue Standorte. "Erfreuliche Nachrichten für unsere Kund:innen: Wir eröffnen jetzt zwei neue Standorte in Ungarn und der Slowakei sowie an zwei absoluten Top-Adressen in Wien", skizziert Vorstand Michael Rumerstorfer die Erweiterung der Humanic-Landkarte im nächsten Schritt.

Zeitgleich wird der Rückzug des polnischen Konkurrenten CCC aus dem österreichischen Markt genutzt. Drei Standorte inklusive Belegschaft werden übernommen, dazu Rumerstorfer: "Mit der Integration der drei CCC-Filialen ist ein wichtiger Schritt gelungen, der viele Vorteile bringt. Für unsere Kunden wird unser Filialnetz jetzt noch dichter und damit stehen noch mehr Schuhshopping-Möglichkeiten in nächster Nähe zur Verfügung. Nach dieser für die Branche schwierigen Phase freuen wir uns auch, die CCC-Kollegen bei uns im Team begrüßen zu können."



Mit der Expansion soll die Erreichbarkeit der Handelsfilialen erhöht werden - einer der wichtigsten Aspekte für Leder & Schuh aktuell. Zudem möchte das Unternehmen nach Umsatzeinbußen im vergangenen Jahr nun starke Signale setzen. Dazu Vorstand Michael Rumerstorfer: "Wir hoffen auf eine nachhaltige Entspannung des Pandemiegeschehens. So herausfordernd das Jahr 2020 auch war: Bei unseren Online-Einkaufsangeboten haben wir einen Quantensprung gemacht und den Umsatz verdreifacht. Jetzt setzen wir wieder Akzente beim Ausbau unserer stationären Shop-Struktur. Unsere Prioritäten im strategischen Wachstum haben sich also nur verschoben, aber nicht geändert. Wir blicken positiv in die Zukunft."