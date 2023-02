Nachschubprobleme und Lücken in den Lieferketten bringen einige große britische Handelsketten dazu, die Abgabe von Gurken oder Tomaten zu limitieren, wie der ORF berichtet.

Vorerst gilt es als Vorsichtsmaßnahme, wohl zugunsten der Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit: Doch meldete die BBC gestern, am 22.2. 2023, dass der britische Marktführer im LEH, Tesco, bereits Gemüsesorten wie Paprika, Gurken oder Tomaten rationiere. Tesco oder auch Aldi, der zuletzt im britischen LEH deutlich aufgeholt hat ( CASH berichtete ) erlauben den Kund:innen nur noch, drei Gurken in den Warenkorb zu legen, auch andere Gemüsesorten werden streng limitiert. Der britische Sender Sky News brachte sogar die Nachricht, dass der größte britische Tomatenzüchter APS Produce vor Engpässen bis mindestens Ende April warne. Bereits zuvor hatte der britische Bauernverband vor sinkender heimischer Lebensmittelherstellung gewarnt. Die Einzelhändlerinnen und -händler machen Extremwetter in Spanien und Nordafrika verantwortlich, das große Teile der Ernte zerstört habe. Andere Wettbewerber wie Sainsbury's und Lidl haben bisher nicht rationiert, wie der ORF berichtet.