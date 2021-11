In Ternitz wird nun mit Sonnenenergie Strom produziert.

Der Convenience-Lieferant hat auf dem Dach des Firmengebäudes in Ternitz eine Photovoltaik-Anlage nachgerüstet.

Nachdem Lekkerland im Frühjahr komplett auf LED-Beleuchtung umgestellt hat, steht nun der nächste Meilenstein in Sachen Nachhaltigkeit an: Zusammen mit der Firma Cleen Energy wurde auf dem Dach der Firmenzentrale eine Photovoltaik-Anlage aufgebaut. 1.022 Hochleistungsmodule werden bald durch die Kraft der Sonne für eine Energieleistung von 350 Megawattstunden pro Jahr sorgen.