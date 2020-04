Die Wiener Gärten öffnen am Ostersamstag die Boxengasse am Standort der LGV Sonnengemüse in Simmering für den Kistl-Drive-In.

Frischesgemüse-Salat-Kistl (regionales Frischgemüse und Salat aus Wien) Kochgemüse-Kistl (buntes Kochgemüse) Obst-Kistl (Vitamin-Vielfalt) Spargl-Erdbeer-Rhabarber-Kistl (Oster-Special) Blumenpflanzl-Kistl (Blumen Variation) Gemüsepflanzen-Kistl (für Hobbygärtner – Paradeiser, Gurke, Zucchini etc.)

Frisches Gemüse, Obst, Salat, Spargel, Blumen- und Gemüsepflanzen sind gerade zu Ostern nicht wegzudenken. Deshalb haben sich die Gärtnerfamilien von LGV Sonnengemüse mit dem Gemüsehändler Grünzeug & mehr und der Starkl-Gärtnerei Woisetschläger zusammengetan und bieten am Ostersamstag am Gelände der LGV Sonnengemüse einen Kistl-Drive-In an. So können am 11. April von 07:30 bis 13:00 Uhr in der Boxengasse in Simmering Kistln mit den frühlingshaften Leckereien abgeholt werden. 6 Variationen stehen für je 20 Euro (nur Barzahlung möglich) inklusive kleiner Osterüberraschung zur Auswahl:Vorbestellungen sind per E-Mail unter kistldrivein@gmail.com möglich.