Lidl: Lebensmittel retten im Vorbeigehen

Unter dem Titel "Rette mich Box" warten gemischte Obst- und Gemüseboxen ab sofort in den Lidl-Filialen, sie sollen mithelfen, Foodwaste zu vermindern.

Zum Entsorgen viel zu schade: Ab sofort verkauft Lidl Österreich in allen Filialen 4,5 kg gemischte Obst- und Gemüseboxen zu einem Fixpreis von 3,- Euro. In den Boxen befinden sich Obst- und Gemüseprodukte, die der Originalverpackung entnommen wurden oder deren Aussehen nicht mehr zu 100 Prozent den optischen Vorgaben entsprechen, aber dennoch zur Weiterverarbeitung geeignet sind.

"Das heißt: Anstatt die wertvollen Produkte zu entsorgen, verkaufen wir sie zu einem vergünstigten Preis ab. Wir haben die Boxen schon erfolgreich in Salzburg getestet und die Kundenresonanz war sehr positiv. Darum haben wir das Projekt auf ganz Österreich ausgeweitet", erklärt Alessandro Wolf, Vorsitzender der Geschäftsleitung von Lidl Österreich. Die 'Rette mich Box' ist außerdem gut fürs Klima. Denn durch weggeworfene Lebensmittel werden nicht nur kostbare Ressourcen verschwendet, sondern auch unnötige CO2-Emissionen verursacht. Lidl "Anstatt die wertvollen Produkte zu entsorgen, verkaufen wir sie zu einem vergünstigten Preis ab. Wir haben die Boxen schon erfolgreich in Salzburg getestet und die Kundenresonanz war sehr positiv. Darum haben wir das Projekt auf ganz Österreich ausgeweitet", erklärt Alessandro Wolf, Vorsitzender der Geschäftsleitung von Lidl Österreich.

Lidl Österreich arbeitet mit einem 360-Grad-Ansatz, um Lebensmittelabfälle zu reduzieren. Das beginnt schon bei der Bestellung und reicht bis zu den Kunden nach Hause. Im täglichen Filialbetrieb setzt Lidl Österreich bereits viele Maßnahmen um, damit die Produkte auch wirklich auf den Tellern und nicht in der Biotonne landen. Lidl Österreich ist außerdem Gründungsmitglied der Aktionsplattform "Lebensmittelhandel zur Förderung der Tafelarbeit und zur Vermeidung von Lebensmittelabfall" vom Verband der österreichischen Tafeln. Darüber hinaus hat Lidl Österreich eine freiwillige Vereinbarung mit dem Bundesministerium unterzeichnet. Unter dem Titel "Lebensmittel sind kostbar" liegt der Fokus dabei auf der weiteren Reduktion von Lebensmittelabfällen. Ziel dieser Vereinbarung ist die Reduktion vermeidbarer Lebensmittelabfälle bis 2030 um 50 Prozent.

Aktive Verwertung von Lebensmittelabfall

Lidl Österreich unterstützt das innovative Start-up "Livin Farms" mit Lebensmittelabfällen. Das Wiener Unternehmen hat eine kleinindustrielle Anlage entwickelt, in der Insekten organische Abfälle verwerten. Die Insekten dienen später als alternative Proteinquelle, beispielsweise als Tierfutter. So kann Altbrot sinnvoll wiederverwertet werden.