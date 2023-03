Lidl Österreich

Die Rückgabe der leeren Flaschen ist in allen Lidl-Filialen in Österreich an der Kassa möglich.

Sie ist nur der Auftakt eines zukünftigen Mehrweg-Sortiments bei Lidl Österreich - die Bio-Bergbauern Vollmilch der heimischen Lidl-Eigenmarke "Ein gutes Stück Heimat" in der 1-l-Mehrweg-Flasche. Der Einsatz pro Gebinde beträgt 22 Cent, wobei die Rückgabe zum Start direkt an der Kassa erfolgt. Mit Ende des Jahres wird in ausgewählten Filialen auch die Rückgabe von Mehrweggebinden in weiteren Getränkekategorien an eigenen Automaten möglich sein.