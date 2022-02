Christina Stürmer

Zum Start der auf mehrere Jahre angelegten Zusammenarbeit zwischen Lidl Österreich und der Sängerin Christina Stürmer läuft ab 5. Februar 2022 ein österreichweiter TV-Spot.

Ihren ersten großen TV-Auftritt hatte die Oberösterreicherin Christina Stürmer im Herbst 2002 in der ORF-Castingshow Starmania, bei der sie schlussendlich den zweiten Platz belegte. In den folgenden Jahren verkaufte die mittlerweile 39-jährige Sängerin und Mutter von zwei Kindern 1,3 Millionen Tonträger. Ab 5. Februar 2022 ist nun Christina Stürmer wieder mehrfach im Fernsehen zu sehen, nämlich als Markenbotschafterin in den neuen TV-Spots von Lidl Österreich. "Christina ist für viele ein Vorbild in Österreich und verkörpert eine junge, dynamische Persönlichkeit, die viel Wert auf Familie und ihre Heimat Österreich legt. Sie ist damit genau die Zielgruppe, die wir als Lidl Österreich erreichen möchten – nämlich Familien und Menschen, die ihren Fokus auf Regionalität, Frische, Qualität und nachhaltiges Einkaufen legen", erklärt Alessandro Wolf, Vorsitzender der Geschäftsleitung von Lidl Österreich.

In der Lidl-Presseaussendung anlässlich des Starts der Kooperation gibt Christina Stürmer unverblümt zu: "Ich war bei der Anfrage etwas skeptisch, da ich bisher so gut wie noch nie bei Lidl einkaufen war. Als ich mir dann aber mal eine Lidl Filiale angesehen habe, war ich von dem großen nachhaltigen Produktangebot und auch dem modernen Look überrascht. Besonders das frische, regionale Obst und Gemüse haben mich überzeugt. Jetzt freue ich mich darauf, auch andere Menschen von Lidl zu überzeugen und auf meine Reise mitzunehmen."