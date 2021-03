Lidl Österreich: Faire Ostern

Lidl Österreich bietet mit der Eigenmarke Favorina Oster-Schokoprodukte mit 100 Prozent zertifiziertem Kakao.

Für das Osterfest bringt Lidl Österreich über 40 Osterspezialitäten der Eigenmarke Favorina in die Filialen. Die Schokolade stammt zu 100 Prozent aus zertifiziertem Anbau. Dabei setzt der heimische Diskonter fast ausschließlich auf die Fairtrade Programm-Zertifizierung. "Als Smart-Discounter stehen wir nicht nur für das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, sondern nehmen auch unsere soziale Verantwortung ernst. Darum bieten wir unseren Kunden auch nachhaltige Produkte zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis an. Bestes Beispiel sind unsere Favorina-Produkte. Unser Sortiment reicht von klassischen Schokolade-Osterhasen über gefüllte Schoko-Eier bis hin zu Oster-Pralinen für Erwachsene – also alles für ein nachhaltiges Osterfest. Wir hoffen, dass wir möglichst viele unserer Kunden damit erreichen. Je mehr zu zertifizierten Produkten greifen, umso mehr können wir bewirken", so Karsten Kremer, Geschäftsleiter Einkauf und Marketing bei Lidl Österreich.