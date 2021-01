Der Diskonter listet permanent 15 vegane Fleisch-Alternativen - vom klassischen Schnitzerl über das saftige Pfefferfilet bis hin zu würzigen Cevapcici.

Mit 7. Jänner erweitert Lidl das Sortiment an fleischlosen Alternativen, dabei werden Produkte von Vegini, Rügenwalder und Simply V angeboten. "Fleischlose Ernährung wird immer beliebter – und das gilt nicht nur für Veganer und Vegetarier. Mit unserer neuen Produktpalette bieten wir unkomplizierten, veganen Genuss für alle – größtenteils sogar aus Österreich", so Karsten Kremer, Geschäftsleiter Einkauf bei Lidl Österreich.