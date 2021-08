Seit 5. August gibt es bei Lidl ein 300 Stück starkes Vegetarisch- und Vegan-Sortiment in den Filialen.

Jeder Konsument kann Ökobilanz verbessern

Die klimafreundliche Alternative von früh bis spät ist nun in Lidls Regalen zu finden: Ob ein Glas Bio-Mandeldrink zum Frühstück, eine Pizza zum Abendessen oder das Eis am Stiel zwischendurch - wer sich vegan ernährt oder gelegentlich tierische durch rein pflanzliche Produkte ersetzen möchte, kann bei Lidl Österreich dauerhaft aus über 300 Produkten wählen. Ab 5. August bringt Lidl Österreich aktionsweise weitere vegane und vegetarische Alternativen in die Filialen. Darunter Drinks, Brotaufstriche, Fertiggerichte oder Fleischersatz-Produkte von etablierten Marken wie "Vegini", "Garden Gourmet", "Simply V" oder "Latella". Ebenso mit dabei sind vegane und vegetarische Lebensmittel der Lidl-Eigenmarke "Vemondo" sowie zahlreiche Beauty-Produkte von "Cien Nature". Das Besondere: Die gesamte Produktpalette der beiden Lidl-Eigenmarken ist zu 100 Prozent klimaneutral.Bereits seit Ende 2020 sind alle Artikel der heimischen Bio-Eigenmarke "Ein gutes Stück Heimat" klimaneutral. Daneben gehören weitere Eigenmarken-Produkte wie Milchalternativen unter "Vemondo" oder Reinigungsmittel von "W5 Eco" mittlerweile zum dauerhaft erhältlichen, klimaneutralen Sortiment. Anfallende Emissionen, die durch die Herstellung, den Transport und die Entsorgung entstehen, werden durch Climate Partner erhoben und von Lidl über zertifizierte internationale Projekte und für "Ein gutes Stück Heimat" auch über österreichische Klimaschutzprojekte in den Alpen kompensiert.Mit dem Ausbau des Angebots ermöglicht Lidl Österreich den Kunden, beim Einkauf nachhaltig zu handeln und einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. So kann jeder Einzelne ganz einfach seine Ökobilanz verbessern.