Lidl Österreich: Klimaneutrale Eigenmarke

Die Lidl-Bio-Eigenmarke "Ein gutes Stück Heimat" macht den nächsten Schritt in Richtung Nachhaltigkeit: Mit dem Markenrelaunch soll der CO 2 -Abdruck aller Produkte kompensiert und die gesamte Range damit "klimaneutral" werden.

Markenrelaunch

Lidl Österreich arbeitet weiter an seiner Klimastrategie. In Zusammenarbeit mit ClimatePartner, einem internationalen Experten für Klimaschutz, wurden Lösungen erarbeitet, mit denen unvermeidbare Co-Emissionen der Bio-Eigenmarke "Ein gutes Stück Heimat" über zertifizierte Klimaschutzprojekte ausgeglichen werden können. Gleichzeitig geht man auch in den Dialog mit den entsprechenden Lieferanten und Produzenten, um die Emissionen entlang der gesamten Produktionskette mittel- und langfristig zu reduzieren und nicht nur zu kompensieren. So will man der erste Diskonter sein, der eine gesamte Eigenmarke klimaneutral macht."Klimaschutz geht uns alle an. Wir wollen unseren Beitrag leisten und das tun wir auch", so Alessandro Wolf, Vorsitzender der Geschäftsleitung. "Ein Teil unserer unternehmensweiten Strategie für Klimaschutz und Nachhaltigkeit ist auch, das Bio-Sortiment deutlich zu erweitern. Viele Bio-Produkte schneiden im Hinblick auf CO-Emissionen oft besser ab als konventionelle Produkte. Mit unserer österreichischen Bio-Eigenmarke ‚Ein gutes Stück Heimat‘ gehen wir als erster Diskonter jetzt noch einen Schritt weiter und kompensieren die unvermeidlichen klimaschädlichen Emissionen." Und Jakob Sterlich von ClimatePartner Austria ergänzt: "Im Lebensmitteleinzelhandel entfällt in der Regel der Großteil der CO-Emissionen auf die jeweiligen Produkte mitsamt ihren Rohstoffen, Produktion, Verpackungen und Transport. Wir begrüßen es daher, dass Lidl Österreich zur Umsetzung seiner Klimaschutzstrategie diesen starken Hebel nutzt. Das Engagement nutzt in dieser Hinsicht doppelt: dem Klima und den Verbrauchern, die sich nun für klimaneutrale Bio-Lebensmittel entscheiden können."Die Nachhaltigkeitsoffensive geht mit einem Markenrelaunches einher. Dabei werden das Marken-Logo und die Verpackungen neu gestaltet, um die Kunden noch transparenter informieren zu können. Bereits in den nächsten Tagen sollen die ersten Produkte von "Ein gutes Stück Heimat" im neuen Design in die Lidl-Regale kommen. "Die Kompensation der CO-Emissionen wird unabhängig vom Erscheinungsbild schon jetzt für alle Produkte umgesetzt", heißt es.