Lidl ermöglicht seinen Mobilfunknetzkunden bis zum 17. Februar kostenlose Anrufe in die Türkei und nach Syrien. Die Aktion gilt für alle Voice-Tarife.

Die Aufrechterhaltung der Kommunikation mit Familie und Freunden in den von dem schweren Erdbeben betroffenen Gebieten ist für Lidl Connect Kunden ab sofort kostenlos. Seit 6. Februar und bis einschließlich 17. Februar 2023 sind alle Anrufe und SMS in die Türkei und nach Syrien kostenlos. Die Aktion gilt für alle Voice-Tarife mit aktivierter Auslandstelefonie. Dafür werden die verbrauchten SMS und Minuten zwischen 6. und 12. Februar 2023 auch rückwirkend gutgeschrieben. Von 13. bis 17.02. werden keine Kosten verrechnet. Um Missbrauch auszuschließen, gilt die Aktion ausschließlich zur persönlichen Nutzung. Der Diskonter stellt in einer Aussendung jedoch klar: "Bei maßgeblich überhöhter Nutzung, insbesondere, wenn eine kommerzielle Verwendung vermutet wird, wird keine Gutschrift erstellt."