Lidl Österreich: Leichtes Umsatzplus

Bis Mitte 2023 sollen alle Lidl Filialen das neue Shop-Design erhalten, wie die neu gestaltete Filiale in der Mariazeller Straße in St. Pölten.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 erwirtschaftete der Diskonter einen Umsatz von rund 1,5 Mrd. Euro netto - um Plus 2 Prozent mehr als im Ausnahmejahr 2020. "Die Pandemie hat die Wettbewerbssituation in Österreich weiter verschärft. Wir mussten uns ordentlich anstrengen. Am Ende haben wir den Umsatz leicht gesteigert und auch den Marktanteil leicht ausgebaut – und das bei einer nahezu gleichbleibenden Anzahl unserer Standorte und längeren Schließzeiten durch Umbauarbeiten", resümiert Alessandro Wolf, Vorsitzender der Geschäftsleitung von Lidl Österreich. Nach eigenen Angaben wurden 100 Millionen Euro in Modernisierungen, Neubauten und Erweiterungen investiert. Im Zuge der Expansion wurden bereits über 180 der aktuell 255 Standorte modernisiert und auf ein neues Shop-Design umgestellt. Bis Mitte 2023 sollen die Umbauarbeiten in allen Filialen abgeschlossen sein.



Vom Hard- zum Smart-Diskonter?

"Wir haben uns zum Smart Diskonter entwickelt. Das bedeutet, wir haben nicht das größte, sondern das richtige Sortiment und ansprechende Filialen – das alles zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis", glaubt Karsten Kremer, Geschäftsleiter Einkauf & Marketing bei Lidl Österreich. Demnach wurden im vergangenen Jahr rund 150 neue Artikel eingelistet. "Mit über 2.100 Produkten im dauerhaften Sortiment sind wir jetzt noch regionaler, noch vielfältiger und damit eine Haupteinkaufsstätte für den täglichen und wöchentlichen Familieneinkauf. Unser Frischeangebot ist deutlich breiter, ebenso wie das Bio-Angebot. Und der Erfolg gibt uns recht: Allein im Bio-Bereich ist der Umsatz um fast 20 Prozent gestiegen."