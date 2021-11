Lidl Österreich

Alessandro Wolf, Vorsitzender der Geschäftsleitung Lidl Österreich, hat mit dem Sortiment viel vor.

Im Gespräch mit CASH verrät Lidl-Chef Alessandro Wolf, was er mit dem Diskonter in Österreich vorhat. Allem voran wird er stark in das Sortiment investieren.

Aktuell finden sich mit 250 verhältnismäßig viele Bio-Artikel in dem 2.000 Produkte starken Lidl-Sortiment. Dieser Umfang soll bis 2025 auf 400 gesteigert werden, wie Alessandro Wol